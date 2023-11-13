«التعليم» تشارك في مبادرة لإنشاء مركز تأهيل لسوق العمل وتوفير 3500 وظيفة

أكد محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني حظي بأهمية كبيرة منذ عام 2018، لافتا إلى انه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء عصر الجمهورية الجديدة، كانت تجربة التعليم الفني غير جيدة، بشهادة خبراء متخصصين في تقييم التعليم الفني.

جاء ذلك خلال كلمة مجاهد في المؤتمر الصحفي ، الذي عقدت اليوم على هامش توقيع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام متمثلا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والقطاع الخاص، ممثلا في مؤسسة نهضة مصر للنشر ،لتوفير اكثر من من 3500 فرصة عمل ، ضمن المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP) .

الجمهورية الجديدة

أضاف مجاهد ان خطة التعليم الفني ، قبل بدء تأسيس الجمهورية الجديدة، كان عبارة عن الاهتمام بعدد الخريجين وليست جودة المخرج، وكان خريجو التعليم الفني وقتها يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل، موضحا انه منذعام 2018 تم وضع خطة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي بلغ عددها 70 مدرسة في عام 2023 ، فضلا عن تغيير 230 منهجا من مناهج التعليم الفني لتقوم على الجدارات حتى يتقن الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل وتم تطبيقها في 1300 مدرسة و2025 سيجري تطبيقها في جميع مدارس التعليم الفني، مشددا على أن هيئة إتقان التي يتم إنشاؤها حاليا تضع التعليم الفني على خريطة التعليم الفني العالمية.

تطوير التعليم

وأضافت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، أن هذه الشراكة الجديدة تمثل دفعة للمضي قدما في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لافتة إلى أن توقيع مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف IFE، وبمشاركة المبادرة القومية للتوظيف، وفي ظل رعاية الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم الفني، باستثمارات تبلغ 7.06 مليون يورو، على أن تشارك مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) بنسبة 50% من هذه الاستثمارات بقيمة مالية تبلغ 3.53 مليون يورو متمثلة فى منحة دعم، فيما ستضخ نهضة مصر الـ50% المتبقية من الاستثمارات، لمشاركة قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، لتخريج طلبة مؤهلين ومدربين على سوق العمل ومتطلباته.

وأشارت إلى أن المبادرة أسفرت أيضا عن إنشاء مشروع إعادة تجديد «مركز بيجام للتدريب» في منطقة شبرا الخيمة، وتحويله إلى أكاديمية تأهيل الدولية وهي أول أكاديمية دولية لتأهيل طلبة وخريجي التعليم الفني لسوق العمل فى مصر، لتصبح مؤسسة تعليمية و تدريبية متكاملة تضم مدرسة للتعليم الفني و مركز للتدريب المهني بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال و مكتب للتوظيف بالتعاون مع المبادرة المصرية القومية للتوظيف (NEP)،حيث ستتولى شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" المتخصصة في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، إدارة وتشغيل الأكاديمية الدولية.

من جانبه اكد ستيفن كول، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، "إن الاستثمار في التعليم هو أحد أهم الطرق لتنمية المجتمع واستدامته، ومع أن مصر تمتلك أكبر منظومة تعليم فني وتدريب مهني في المنطقة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها. لذلك، قدمت المبادرة الدعم للشركاء من أجل إنشاء "أكاديمية تأهيل الدولية"، والتي ستغير مشهد التدريب الفني والتقني في مصر، ومن المتوقع أن توفر الأكاديمية الجديدة 3300 فرصة عمل بالتعاون مع العديد من الشركات التي أكدت عزمها على توظيف خريجيها."