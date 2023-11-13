«رياضة المنوفية» تنظم قرعة مونديال حياة كريمة في أشمون والشهداء

أجرت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، قرعة مونديال حياة كريمة لخماسي كرة القدم، والذي ينفذ على مراكز شباب قرى حياة كريمة بإدارتي أشمون والشهداء.

دوري حياة كريمة الخماسي في المنوفية

وأشار الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، في بيان، إلى أهمية إقامة مثل هذه المشاريع للشباب، مشيدا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في أكثر من مشروع، مؤكدا أن المديرية والمؤسسة تتشارك في كثير من الأهداف فيما يخص تقديم الخدمات للشباب.

وأعلن الدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الرياضة بالمنوفية، خلال مراسم إجراء القرعة عن شروط المسابقة والإجراءات الواجب اتباعها لإنجاح المشروع وخروجه بالشكل اللائق بما يعكس اهتمام مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية بتنفيذ المشروعات المسندة إليها بالشكل المشرف وعلى أكمل وجه.

تعظيم الاستفادة من المؤسسات الخدمية

وأشارت الدكتور أمل غنيم منسق حياة كريمة بالمنوفية، إلى أهمية الالتزام من الفرق المشاركة والقائمين على تنفيذ المونديال، مشيرة إلى أن حياة كريمة تسعى لتعظيم الاستفادة من المؤسسات التي تهتم بتقديم الخدمات بمستوى لائق للمواطنين.

وأجريت القرعة لتوزيع الفرق على أربع مجموعات بواقع مجموعتين من مركز أشمون ومجموعتين من مركز الشهداء لتصعيد أربع فريق يتم إقامة مباريات فيما بينهم لتحديد المراكز الأربعة الأولى.