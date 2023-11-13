«تعليم المنوفية»: مبادرة «1000 مدير مدرسة» بداية التطوير في إدارة المدراس

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إدارة قويسنا التعليمية، يرافقه الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة، وعبد الحليم زيدان وكيل الإدارة، مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بقويسنا، في إطار الدعم الكامل لخريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

مبادرة 1000 مدير مدرسة في المنوفية

ورحب مدير تعليم المنوفية بالمديرين الجدد إبراهيم جمال وياسمين عصمت، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أن خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هم بداية للتطوير المنشود في إدارة المدارس.

وشارك وكيل الوزارة، مديري المبادرة الرئاسية، فعاليات يوم من الأسبوع الأول للمعايشة من داخل الفصول، حيث تفقد والمديرون الجدد بعض الحصص لمواد دراسية مختلفة «اللغة الإنجليزية، علوم، اللغة العربية، بعض الأنشطة»، وكذلك صفوف دراسية مختلفة «الصف السادس الابتدائي والخامس والرابع حتى رياض الأطفال».

الانضباط في المدارس بالمنوفية

وأشاد «الفولي» بمستوى الانضباط داخل المدرسة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي، أنشأت مجموعة قنوات «مدرستنا» والمكونة من ثلاث قنوات للمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تبدع في تقديم المحتوى التعليمي، خروجاً من القوالب التقليدية.

وأكد أن دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها.