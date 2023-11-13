رئيس «مياه المنوفية» يؤكد استعداد الشركة للتعامل مع الطوارئ والأزمات

عقد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا لعدد من الإدارات المعنية بالشركة، للوقوف على مدى جاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة، لتأمين المرافق الحيوية، وفقا للمقاييس والمعايير العالمية.

اختبار الأجهزة والمعدات استعدادا لموسم الشتاء

ووجه رئيس شركة مياه الشرب في المنوفية، بضرورة اختبار جميع الأجهزة والمعدات، للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظي مع الحدث، وتحديد الأولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما مع بدء موسم الشتاء.

وأكد «صالح» أن الهدف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها، للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة واستعدادها التام لمجابهة الأزمات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الإسكان ومحافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

سقوط أمطار غزيرة في المنوفية

وشهدت محافظة المنوفية خلال اليومين الماضيين، سقوط أمطار غزيرة على جميع المراكز، وجرى التعامل الفوري برفع تجمعات الأمطار، من خلال انتشار جميع السيارات في الشوارع.