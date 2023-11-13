ضبط شخص تاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام «مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية»، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته «مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.