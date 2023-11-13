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خبير علاقات دولية: القمة الإسلامية أشادت بجهود مصر في مساندة فلسطين

كتب:

هاجر عمر
11:36 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مداخلة هاتفية من الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

مداخلة هاتفية من الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إنَّ القمة الإسلامية الاستثنائية الأخيرة أشادت دور مصر المحوري، إذ رصدت الدعم والمساندة المصرية للشعب الفلسطيني وكل الخطوات التي اتخذتها في مؤازرة القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنَّ مصر حرصت على إدخال المساعدات الإنسانية والمعيشية من أدوية وغيرها، وكسر الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على قطاع غزة.

مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات

وأضاف «البرديسي» في مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر هي أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مستوى الإغاثي والإنساني والسياسي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أنَّ مصر دائمًا سياستها الخارجية واضحة ومشرفة كونها تستهدف السلام والتنمية والرخاء للشعوب.

إشادات دولية بالدور المصري

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن مصر لا تنتظر إشادة من أحد رغم توالي الإشادات، إذ أشاد بالدور المصري في العدوان على غزة الآن ملوك ورؤساء الدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنَّ هذا هو دور مصر وقدرها الذي تقوم بع على أكمل وجه.

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