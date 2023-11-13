27 نوفمبر الحكم في دعوى مقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية

قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من ياسر أحمد محمود، المحامي، والتي طالب فيها بمقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل قيادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، للحكم بجلسة 27 نوفمبر.

اللجوء لمجلس الأمن

كما طالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي، وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأوروبية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهل قطاع غزة المحاصرين وتقديم شكوى دولية ضد كل من إسحاق هرتسوغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ويوآف غالانت وزير دفاع دولة الاحتلال، أمام الجهات الثلاث، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

مصر تستقبل جرحى فلسطين

واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

يجدر الإشارة إلى أن الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.