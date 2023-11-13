«الأرصاد»: الأحوال الجوية تعود إلى الاستقرار خلال الـ72 ساعة المقبلة

أكدت الدكتور منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الاستقرار التدريجي في الأحوال الجوية خلال طقس الأيام المقبلة، حيث تقل كميات الأمطار وتكاثر السحب الممطرة على عدّة محافظات.

منخفض جوي ممطر

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ البلاد تمر حاليا بتأثير منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب الممطرة حتى الـ72 ساعة المقبلة، لكن بتاثير أقل من اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنّ الأمطار ستنحسر في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وتتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، جاءت كما يلي.

القاهرة 28 22

أكتوبر 29 20

بنها 28 22

دمنهور 27 22

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 21

العريش 27 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبو سمبل 35 23