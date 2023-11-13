أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة ورعدية وتمتد إلى القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، مؤكّدة في تقرير لها قبل قليل، استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأمطار تمتد وتكون خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة

وتكوّنت الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي وصلت إلى حد الضباب وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة.

حالة الطقس

فيما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، اليوم، ومعتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الاثنين:

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.