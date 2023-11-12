مطار الأقصر الدولي يستعد لاستقبال فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات

يستعد مطار الأقصر الدولي الأقصر لاستقبال فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI، ومسابقة الرالي من المسابقات الدولية المهمة، التي تجذب فئة جديدة من السائحين وهم مالكو الطائرات الخاصة.

انطلاق المسابقة من مطار سفنكس الدولي

وانطلقت المسابقة من مطار سفنكس الدولي وحلقت الطائرات بمنطقة أهرامات الجيزة، وسوف يتم التحليق في الفترة القادمة من مطارات الأقصر، أسوان، أبو سمبل وتنتهي بمدينة الجونة والاحتفال بتوزيع الجوائز وإقامة معرض للطائرات Gouna Air Show، وتقام المسابقة تحت رعاية وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والشباب والرياضة.

ظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف

وأصدر الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، للمطارات التعليمات الخاصة بالمسابقة، بضرورة حسن استقبال الطائرات والمتسابقين، وظهور المطارات المصرية بمظهر مشرف أمام المسابقة الدولية.

يقام في مصر للمرة الأولى

يشار إلى أن الرالي الدولي للطائرات يقام في مصر للمرة الأولى من تنظيم شركة الفرعون الطائر في الفترة من 10 نوفمبر إلى 18 نوفمبر بمشاركة 12 طائرة خفيفة من 12 دولة أوروبية.