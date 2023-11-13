انتهاء اليوم الثالث للتقديم على وظيفة «مندوب مساعد» بمجلس الدولة

أغلق مجلس الدولة، اليوم الاثنين، أبوابه في اليوم الثالت أمام خريجي جامعات المنوفية والمنصورة والإسكندرية، لتسليمهم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل المجلس، بترتيب الجامعات التي سوف يقوم المجلس بتسليمها ملفات التقدم للوظيفة.

غلق باب التقدم للوظيفة في 19 نوفمبر

ووفقاً للجدول المعلن فإنه من المقرر غداً الثلاثاء 14 نوفمبر أن يستقبل المجلس خريجي كليات الحقوق من جامعة أسيوط، جامعة المنيا، جامعة بني سويف، وجامعة الفيوم، على أن يغلق باب التقدم للوظيفة في 19 نوفمبر الجاري.

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.