مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق الإسكندرية والمنصورة اليوم للتقديم في وظيفة مندوب مساعد

يستقبل مجلس الدولة اليوم، خريجي كليات الحقوق من جامعات الإسكندرية، المنصورة، المنوفية من دفعة 2023 لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.

الجدول الزمني

وأعلن مجلس الدولة جدولة الزمني عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، والتي حدد فيها بدء سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2023، أما بالنسبة لتسليم الملفات فقد حددت إدارة المجلس الفترة من 2 ديسمبر حتى 10 ديسمبر 2023، ويصبح مجموع الجامعات التي سجبت الملفات 5 جامعات وهي جامعة القاهرة، جامعة السادات، جامعة الزقازيق، جامعة عين شمس، جامعة بنها.

شروط التقدم للوظيفة

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.