وفاة الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق ترامب.. والسبب مجهول

أعلنت وسائل إعلام أمريكية وفاة الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتُدعى ماريان ترامب، القاضية الفيدرالية السابقة، التي توفيت في منزلها بمدينة نيويورك، عن عمر يناهز 86 عاماً، وأشارت إلى أن أسباب وفاتها مازالت مجهولة.

خلاف دائم مع الرئيس السابق

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الراحلة كانت على خلاف ملحوظ ودائم مع شقيقها، رئيس أمريكا السابق، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مصادر مطلعة، حيث تم العثور عليها متوفية داخل منزلها، في وقت مبكر من صباح الاثنين، دون التوصل لسبب وفاتها حتى الآن.

مناصب تولتها باري

وتُعد ماريان ترامب، المعروفة باسم «باري»، هي الابنة الكبرى لفريد وماري آن ماكلويد ترامب، وكانت مساعدة المدعي العام الأمريكي في عام 1974، قبل أن يتم تعيينها في المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي، من قبل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في عام 1983، وتقاعدت في عام 2019.

خلاف دائم مع ترامب

جدير بالذكر أن باري وشقيقها الأصغر، الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاماً، كانا على خلاف دائم، وبينت التسجيلات الصوتية الصادرة عن ماري إل ترامب، ابنة أخت باري ودونالد، أن باري كانت تنتقد بشدة تصرفات شقيقها السياسية الغريبة، بحسب تقرير صادر عن «Town & Country»، وصفت باري شقيقها بأنه «مهرج» خلال انتخابات عام 2016.

استعداد لخوض الانتخابات

ويستعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إقامتها العام المقبل، وسط منافسة مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سناً حتى الآن.