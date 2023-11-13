انطلاق فعاليات الملتقى الفكري لطلاب المعاهد الأزهرية بسوهاج
كتب:
فهد فكري بلوم
07:40 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
أثناء اللقاء
شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مسابقة الملتقى الفكري لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل التعليمية تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».
المسابقة تستمر لمدة 10 أيام
وتنظم إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 حتى 23 نوفمبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بديوان عام منطقة سوهاج الأزهرية، حيث بدأت اليوم بطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس المنطقة بمستوى الطلاب المشاركين عقب استماعه لبعض النماذج المشاركة في المسابقة، كما استمع رئيس منطقة سوهاج لشرح مدير إدارة رعاية الطلاب حول المسابقة ومراحلها وكيفية الاشتراك فيها من المعاهد.
ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى الجمهورية.