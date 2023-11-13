انطلاق فعاليات الملتقى الفكري لطلاب المعاهد الأزهرية بسوهاج

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، ‏انطلاق فعاليات مسابقة الملتقى الفكري لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل ‏التعليمية تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».‏

المسابقة تستمر لمدة 10 أيام

وتنظم إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 نوفمبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بديوان عام منطقة سوهاج الأزهرية، حيث بدأت اليوم بطلاب ‏وطالبات المرحلة الابتدائية.‏

وخلال اللقاء، أشاد رئيس المنطقة بمستوى الطلاب المشاركين عقب استماعه لبعض النماذج ‏المشاركة في المسابقة، كما استمع رئيس منطقة سوهاج لشرح مدير إدارة رعاية الطلاب حول المسابقة ‏ومراحلها وكيفية الاشتراك فيها من المعاهد.‏

ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏