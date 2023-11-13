وكيل «صحة سوهاج»: متابعة يومية لأرصدة بنوك الدم في المستشفيات

التقى الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الكوادر العاملة بإدارة بنوك الدم بحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير الإدارة والكوادر الطبيه والفنية والإدارية بالإدارة وذلك لعرض ومناقشة خطة عمل الإدارة الفترة المقبلة.

الاطمئنان على توافر جميع الفصائل بها

ومن جانبه شدد وكيل صحة سوهاج على المتابعة اليومية لأرصدة بنوك الدم في المستشفيات سواء بنوك الدم التجميعية أو التخزينية والاطمئنان على توافر جميع الفصائل بها.

كما وجه وكيل صحة سوهاج بإعداد خطة طوارئ تحسبا لأي ظرف، مؤكداً على الإلتزام بتطبيق المعايير القومية لبنوك الدم والتاكد الدائم من توافر جميع المستلزمات بالبنوك كما شدد ايضا على تكثيف لجان المرور على بنوك الدم الحكومية والخاصة والتأكد من الالتزام بجميع سياسات مكافحه العدوى لضمان وصول دم آمن للمرضى.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على الأهمية القصوى لبنوك الدم ودورها البارز في انقاذ حياه المرضى والمصابين، موجها شكره وتقديره واعتزازه بالكوادر العاملة ببنوك الدم ومجهوداتهم الملموسة .