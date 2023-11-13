حالة الطقس غدا.. أجواء معتدلة وأمطار متوسطة ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية نهارا، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار متوسطة غدا

ويشهد غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ويشهد غدا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.