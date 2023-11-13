ألمانيا: حظر 99 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين منذ بداية العدوان على غزة

كشفت وزارة الداخلية الألمانية، مساء اليوم الاثنين، عن أن السلطات حظرت 99 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، منذ بداية الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

553 مظاهرة مؤيدة للاحتلال و515 دعماً للفلسطينيين

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في برلين اليوم الاثنين، إن السلطات وافقت على خروج 553 مظاهرة مؤيدة للإسرائيليين، في مختلف مناطق ألمانيا، منذ عملية «طوفان الأقصى»، مقابل 515 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة لليوم الـ37 على التوالي، مشيراً إلى أنه تم حظر 99 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

ولم يفصح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية عن مناطق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تم حظرها، كما لم يتضمن البيان ما إذا كانت السلطات قد حظرت أي مظاهرات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي من عدمه.

مخاوف ألمانية من اعتداءات مناهضة للسامية

وأضاف المتحدث، في البيان الذي أوردته قناة «دويتشه فيله»، أن هذه البيانات مبدئية، فيمكن أن يكون هناك تأخيرات في نقل البيانات إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية.

وأكد المتحدث أنه تم حظر إجمالي 99 فعالية أو مظاهرة موالية للفلسطينيين، لافتاً إلى أن السلطات كانت تخشى من وقوع اعتداءات مناهضة للسامية.