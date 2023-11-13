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قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بطور سيناء غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

شيماء دراز
09:10 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
خريطة قطع الكهرباء غدا

خريطة قطع الكهرباء غدا

أعلنت هندسة كهرباء الطور بجنوب سيناء، إجراء صيانة دورية على موزع الطور الجديد، غدا الثلاثاء، وحددت مواعيد قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتى 11 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وحددت هندسة كهرباء طور سيناء أماكن قطع الكهرباء بعدة مناطق، هي حي الزهراء والمنطقة الصناعية وخط هوائي آبار شرم الشيخ و88 وحدة وحي النادي وحي السلام وحي الأوقاف وأرض جمعية المطار ومطار الطور ومنطقة الجبيل بالكامل والمرور والمجزر الآلي ومجمع الأفران ومجلس المدينة.

نصائح عند قطع الكهرباء

واهابت هندسة كهرباء طور سيناء بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار الكهربي، وتوفير مغذي بديل خلال فترة انقطاع الكهرباء، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.

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بقلم شيماء دراز