حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية وغرامة على المخالفين

أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، منشآت خالية من التدخين طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتم تحديد غرامة على المخالف.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل قرار حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية وقيمة الغرامة على المخالف، بحسب البيان الرسمي الذي أصدرته مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم.

حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية

وبحسب صحة الإسكندرية، فإن ذلك الإعلان جاء طبقاً لقرار وزير الصحة الذي صدر بحظر التدخين نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأكدت وكيل صحة الإسكندرية، أنها تتابع باستمرار إحصائيات فرق مكافحة التدخين بمختلف المنشآت الصحية لمتابعة تنفيذ قرار وزير الصحة والذي يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

غرامة على مدير المنشأة الصحية

وأشارت إلى أن المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.