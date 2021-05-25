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«التعليم» تخصص فرق تطوير تكنولوجي لمواجهة مشكلات السيستيم بالمدارس

إجراءات احترازية مشددة بالتزامن مع عقد الامتحان التجريبي

كتب:

كريم روماني
08:52 ص | الثلاثاء 25 مايو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

خصصت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في المحافظات، فرق تطوير تكنولوجي بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس، بالتزامن مع عقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 لشهر مايو الجاري، والذي يعقد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن فرق التطوير التكنولوجي تعمل على حل أي مشكلات تواجه الطلاب في النواحي التقنية.

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إن فرق التطوير التكنولوجي تشمل مجموعة من المتخصصين الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم الدعم الكامل للطلاب في كيفية الحصول على كود الامتحان بجانب إرشادهم بكيفية فتح الامتحان والإجابة على الأسئلة دون معوقات.

وأضاف «شعبان»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المدارس التابعة لها بهدف الوقوف على الاستعدادات النهائية لاستكمال عقد الامتحان التجريبي الثاني، مشدداً على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بينما أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن فريق التطوير التكنولوجي بالمدارس والإدارات التعليمية حريص على متابعة سير العملية الامتحانية والوقوف على أبرز المكشلات التي تواجه الطلاب والعمل على حلها.

شوقي: الامتحان التجريبي الثاني لا يضاف لمجموع الطالب

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الامتحان التجريبي الثاني يعقد إلكترونياً في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة جيداً، لافتاً إلى أن فرق التطوير التكنولوجي التي تم تخصيصها في كل مديرية والإدارات التعليمية تعمل على حل مشكلات الطلاب، مشدداً على جميع الطلاب باللجوء إليهم في حالة وجود أي مشكلة تقنية.

وأضاف شوقي، في تصريحات سابقة، أن الامتحان التجريبي الثاني لا يضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، لافتاً إلى أنه سيتم تصحيح الامتحان في عدد محدود في المدارس، وفق آلية تصحيح إلكترونية جديدة.

 

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