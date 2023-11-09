فتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية للمعلمين في جميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية لجميع المعلمين في جميع التخصصات، بدءا من 12 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي وفق الجدول المحدد للتدريب من خلال الضغط هنا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد فقط، مؤكدة في خطاب لها أنه في ضوء العمل على تطوير مهارات وقدرات المعلم المهنية، والارتقاء بمستقبل أفضل عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية، واستكمال الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال النصية الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين CD التي توفر للكوادر التعليمية في مصر بينة أمنة للتدريب والتوجيه المهني المستمر، من خلال متابعة الأداء للوصول لأفضل النتائج.

البدء في التدريبات التكنولوجية الأساسية

وأكدت الوزارة أنه في إطار البدء في التدريبات التكنولوجية الأساسية، يجرى توجيه المعلمين من أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسجلوا سابقا نحو مليء النموذج بالرابط التالي التسجيل بالبريد الالكتروني الموحد فقط.

https://forms.office.com/r/VcGenqtnsZ

وقالت الوزارة إنه نظرا إلى الدور البارز والمشكور لمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية في تنفيذ البرامج والتدريبات التكنولوجية بالمحافظة، يجرى التوجيه للمركز نحو استهداف الفئات المستهدفة، ونشر إعلان تدريبات بجميع الوسائل الإعلانية بالمديرية.