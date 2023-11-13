السفر إلى أوروبا أسهل بعد قرار يتيح طلب تأشيرة شنجن إلكترونيا

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 13 نوفمبر، العمل على إتاحة التقدم للحصول على فيزا شنجن للتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي عبر منصة إلكترونية، ليتم الاستغناء عن المواعيد المختلفة التي كان يجب على الشخص الحصول عليها في قنصليات الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي واتفاقية شنجن.

تسهيل على الراغبين في السفر لأوروبا

وبحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشيه فيله»، قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الإلكتروني سيكون أسهل للمتقدمين للسفر إلى الاتحاد الأوروبي وبذلك لن يحتاج الشخص للحصول على ملصق شنجن الشهير لكي يسافر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل النظام الجديد

وسيدخل الأمر حيز التنفيذ خلال أشهر، وتم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي، وعند تطبيقه سيكون على الأشخاص الراغبين في السفر لفترات قصيرة للاتحاد الأوروبي، تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم على منصة إلكترونية.

وعند قبول بيانات الشخص سيتلقى مقدم الطلب رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز، ولكن سيكون على بعض مقدمي طلب الحصول على هذه التأشيرات للمرة الأولى أو أصحاب جوازات السفر الجديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، حضور مقابلة شخصية وعدم الاكتفاء بالطريقة الإلكترونية.

دول تستخدم نفس الأمر

وتنفذ نفس الطريقة دولة أستراليا، حيث يحصل الشخص على التأشيرة الإلكترونية المتصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق، ولا يحتاج حاملو جنسيات 60 دولة، منها أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، لتقديم طلب تأشيرة شنجن لفترات إقامة قصيرة.

نظام جديد سيدخل التنفيذ في بداية 2024

ولكن حتى يتم تطبيق القرار الجديد سيتم استخدام نظام تراخيص السفر (إتياس) الذي يشبه طريقة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن يتم تنفيذه نهاية 2024وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

وتضم فيزا شنجن 23 دولة من أصل 27 دولة منضمة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.