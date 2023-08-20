خطوات الحصول على فيزا شنجن للمصريين.. تمنحك السفر لـ26 دولة أوروبية

فيزا شنجن، المعروفة أيضًا باسم تأشيرة أوروبا، هي فيزا قصيرة الأجل تسمح للأفراد بالتنقل بحرية في دول منطقة شنجن المكونة من 26 دولة، وتمكن المسافرون ومن بينهم المصريين من دخول كل دول المنطقة بسهولة لمدة تتراوح من بين 90 يومًا إلى 180 يومًا للسياحة أو الأعمال، وبالتالي، لن يتعرض المسافرون الذين يحملون فيزا شنجن لأي تفتيش عند عبور الحدود الداخلية لمنطقة الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته شبكة «schengenvisainfo».

26 دولة يمكن للمصريين السفر إليها بفيزا شنجن

ويستطيع المصريون السفر إلى الدول الواقعة في منطقة شنجن وهي:- (النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، مالطا، هولندا، النرويج، لوكسمبورج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، وسويسرا).

وليتوانيا هي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتعتبر واحدة من الدول الأسهل في الحصول على فيزا شنجن، ومن خلال الحصول على فيزا شنجن، يمكنك الانتقال بحرية عبر الدول الـ 26 الموقعة على اتفاقية شنجن، على الرغم من أنها ليست مشهورة بنفس قدر الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن ليتوانيا تعتبر وجهة ساحلية جميلة تحتوي على العديد من المعالم السياحية التي تناسب الرحلات الهادئة والجولات في أوروبا.

وللحصول على فيزا شنجن، يجب عليك تقديم طلبك قبل ما لا يقل عن 15 يومًا من تاريخ السفر المقرر، ويجب أيضًا أن يكون تاريخ تقديم الطلب قبل 6 أشهر من تاريخ السفر المحدد.

وعادةً ما تستغرق معالجة طلبات فيزا شنجن ما بين 15 إلى 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ومع ذلك، هناك بعض الحالات حيث يتم استلام الفيزا في غضون أسبوعين فقط، وفي حالات نادرة، قد تستغرق القنصليات وقتًا أطول لمعالجة الطلب، وقد يصل الوقت إلى 60 يومًا.

رسوم فيزا شنجن للمصريين

ومن إحدى متطلبات الحصول على فيزا شنجن هي سداد رسوم الفيزا، قيمة هذه الرسوم تبلغ عادة 80 يورو ويمكن سدادها عبر الإنترنت باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مما يسهل العملية ويقلل من العناء.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب فيزا شنجن

لضمان تسهيل عملية الحصول على الفيزا، يرجى مراعاة المتطلبات التالية:

1- جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر وأن يحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.

2- صورتان شخصيتان: يجب أن تكون الصورتان بخلفية بيضاء وحديثتان، وأن تظهر الأشخاص بألوانهم الطبيعية دون أي تعديلات.

3- توضيح خطة السفر: عليك توضيح سبب زيارتك للدول الأوروبية المحددة بشكل مفصل وواضح.

4- دعوة الزيارة: إذا تلقيت دعوة من صديق أو شخص هناك، يجب عليك إرفاق نسخة من هذه الدعوة مع طلب الفيزا.

5- حجز فندق: إذا لم يتوفر لديك دعوة، يجب توفير حجز فندق لفترة إقامتك في البلد المعني.

6- سجل السفر: يجب تقديم سجل السفر الذي يوضح تواريخ سفرك خلال الستة أشهر الماضية، مع ذكر جميع الرحلات البرية والبحرية وتواريخ الدخول والخروج.

7- كشف حساب بنكي: يجب تقديم كشف حساب بنكي يغطي آخر 6 أشهر، ويفضل أن يحتوي على حركات متنوعة من السحب والإيداع.

8- بوليصة تأمين صحي: يجب أن تتوفر بوليصة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى المطلوب وتصدر من إحدى شركات التأمين المعترف بها في البلد المعني.

9- سداد رسوم حجز الموعد الإلكتروني: يجب دفع رسوم حجز الموعد عبر الإنترنت وإرفاق إيصال الدفع.

10- طباعة الموعد المحجوز بالسفارة: يجب حجز موعد في سفارة البلد المعني عبر الإنترنت وطباعة تأكيد الموعد.