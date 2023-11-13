عضو «الأعلى للإعلام»: مساعدات «المتحدة» سلوك إنساني يعكس التفاعل مع الأحداث

د. منى الحديدى: تغطية قنوات الشركة إيجابية وتميزت بالمعالجة والتحليل.. وإطلاق «القاهرة الإخبارية» جاء فى وقته

قالت الدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن إرسال الشركة المتحدة قافلة مساعدات إلى قطاع غزة تصرُّف إنسانى يعكس الوطنية والتفاعل مع الأحداث.

وأضافت، فى حوار لـ«الوطن»، أن تغطية القنوات الإخبارية بالشركة إيجابية جداً، وتميزت بمعالجة وتحليل العدوان الإسرائيلى، مشيرة إلى أن إطلاق «القاهرة الإخبارية» جاء فى وقته، وأنها إضافة مهمة للإعلام المصرى، وتخاطب المشاهد بلغة العصر وبإيقاع سريع يناسب الأجيال الحالية.

كيف ترين خطوة الشركة المتحدة بإرسال مساعدات إلى غزة؟

- هذه الخطوة التى قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصرُّف إنسانى يعكس مدى الوطنية والتفاعل مع الأحداث ومساندة الفلسطينيين فى غزة، ومن خلال متابعتى للخبر الذى تم تناوله فى أكثر من قناة إخبارية أبديت على الفور إعجابى الشديد بهذه الخطوة، لأنه تصرُّف إنسانى وطنى يجب أن تقتدى به باقى المؤسسات الإعلامية فى مصر.

ماذا تعنى زيارة وفد إعلامى من «المتحدة» لرفح وزيارة المصابين بالعريش؟

- الدعم والمساندة لهما أكثر من هيئة وشكل يمكن أن يُقدما بها، والشركة المتحدة تقدم هذا الدعم بأكثر من صورة، فبالأمس أرسلت المساعدات إلى معبر رفح، وتوجَّه وفد من الشركة لزيارة المصابين الفلسطينيين فى مستشفيات العريش، وبشكل عام تقديم المساعدات فى هذا التوقيت الصعب الذى يمر به أهالى فلسطين والانتهاكات التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل التى راح ضحيتها آلاف من الأطفال والنساء لمسات إنسانية ووطنية تعكس التفاعل الإيجابى والحقيقى بالأفعال وليس الكلمات فقط، وهذا شىء مطلوب من كافة المؤسسات الكبرى أن تقدم العون الحقيقى، سواء المادى أو المعنوى، للشعب الفلسطينى.

ما تقييمك لتغطية قنوات الشركة المتحدة للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة؟

- المعالجة الإخبارية التى تقدمها مجموعة قنوات الشركة المتحدة تتفق مع أهمية الحدث لنا كعرب، وهذا شىء منتظر من قنوات الشركة المتحدة، ويدل على أنها تعى أهمية دورها فى هذه الأزمة وخدمة المنطقة، لذلك كان لا بد أن تهتم بها على مدار الأيام الماضية، كما تميزت القنوات الإخبارية للشركة المتحدة من الناحية الإخبارية لأنها تنقل الأحداث على مدار الأربع والعشرين ساعة، من خلال المراسلين الموجودين فى أكثر من منطقة بقطاع غزة، وبجانب الخدمة المعرفية والمعلوماتية هناك خدمة تحليلية من خلال محللين ومتخصصين فى الشأن الفلسطينى، يتحدثون عن الأحداث وتطورات الأوضاع فى فلسطين، وهذا شىء إيجابى جداً.

بعد مرور عام على إطلاق «القاهرة الإخبارية».. كيف تقيِّمين التجربة؟

- إطلاق «القاهرة الإخبارية» كان فى وقته، وتوقعت أنها ستكون إضافة مهمة للإعلام المصرى، وهذا ما حدث بالفعل، لأنها تتميز بالطابع العصرى من واقع الأخبار التى تُنشر عن القناة والتنويهات، وتخاطب المشاهد بلغة العصر وبإيقاع سريع لأن الإيقاع التقليدى أصبح لا يناسب الأجيال الحالية، وهذا يكشف أهمية الإعلام الوطنى، سواء كان خاصاً أو رسمياً، وقناة القاهرة الإخبارية التابعة للشركة المتحدة تتميز بإمكانيات كبيرة جداً، وشبكة مراسلين واسعة جعلتها تتصدر المشهد فى ظل الأزمة الفلسطينية الحالية، بالإضافة إلى استخدامها المحللين والمتخصصين فى الشأن الفلسطينى، ما يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة، وتعى أهمية دورها فى المنطقة.

تغطية أحداث غزة

قنوات المتحدة أثبتت أهمية وجود قنوات وطنية تنقل الأخبار والأحداث فى مختلف المناطق العربية، والقنوات الإخبارية العربية كان لها دور واضح فى تغطية الأحداث، قدمت مساهمة كبيرة جداً فى التغطية على مدى الأربع والعشرين ساعة وخلال 36 يوماً بشكل يستحق التقدير، وهذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها الشركة دعماً فى إطار العمل المجتمعى، وهناك عدد كبير من الشركات والمنظمات والهيئات العاملة فى مجال القطاع الخاص ستحذو حذو الشركة المتحدة، وهذا التحرك يأتى ضمن التحرك المجتمعى المصرى لدعم غزة، وهو تعبير عن التضامن المصرى مع الشعب الفلسطينى، ورفض الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.