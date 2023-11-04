ورود وهدايا تذكارية .. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية

صرحت غرفة عمليات مطار شرم الشيخ الدولي، أن المطار استقبل أولي رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways بعد توقف دام لسنوات عديدة، ومن المقرر أن يستقبل المطار 4 رحلات أسبوعيًا خلال الفترة المقبلة، وكان في استقبال الطائرة وفد من السفارة البريطانية في مصر ومديري الخطوط البريطانية بمصر وإنجلترا.

استقبال أولى الرحلات لخطوط الطيران البريطانية

وأكدت غرفة عمليات مطار شرم الشيخ الدولي في بيان صحفي، أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ قامت باستقبال أولى الرحلات لخطوط الطيران البريطانية القادمة من مطار «جنويك»، بالترحيب بالسائحين القادمين وتقديم الهدايا التذكارية والورود والمطبوعات السياحية لهم متمنين لهم قضاء أجازة ممتعة في مدينة السلام.

سعادة السائحين

وعبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام و الإجراءات داخل المطار.