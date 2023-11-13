صحفيون وإعلاميون عن دور «المتحدة»: إحساس بالمسئولية وبناء ثقة مع الجماهير

أكد عدد من الإعلاميين، ضمن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذين زاروا، اليوم، المصابين الفلسطينيين بمستشفيات العريش، أن الحالات التى رأوها شديدة الصعوبة وكشفت مدى وحشية الاحتلال، لافتين إلى الدور المهم للشركة المتحدة فى تغطية العدوان على «غزة»، وفى تقديم المساعدات والإغاثة للأشقاء عبر معبر رفح.

«عمار»: الدعم المصرى لغزة لم ينقطع منذ بداية العدوان.. والدولة قدمت 5300 طن من المساعدات

وقال مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن زيارة وفد الشركة المتحدة لمعبر رفح وللجرحى الفلسطينيين جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، وتعد تتويجاً للجهود التى بذلتها الشركة منذ اندلاع الحرب فى قطاع غزة، حيث قدمت تغطية مميزة للأحداث كشفت النقاب عن المجازر التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى يومياً ضد الأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين، كما أبرزت الدور المصرى الفعال فى علاج المصابين والجرحى.

وأوضح «عمار» أن وفد «المتحدة» زار مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين والشد من أزرهم، لافتاً إلى أن الجرحى الفلسطينيين يعانون أوضاعاً صعبة بسبب العدوان، الذى لم يفرق بين الرجال والنساء والأطفال.

وأشار «عمار» إلى أن الوفد تحرك إلى معبر رفح لتنظيم المؤتمر الصحفى، وأن قافلة المساعدات التى أطلقتها «المتحدة»، أمس، بالتعاون مع التحالف الوطنى ومؤسسة «حياة كريمة»، جاءت فى إطار الدعم المصرى المستمر منذ 7 أكتوبر الماضى للقطاع، والذى لم ينقطع يوماً منذ بداية العدوان، حيث تأتى مصر على قمة الدول التى تقدم المساعدات الإنسانية لفلسطين، بـ5300 طن حتى الآن، والفلسطينيون ممتنون لمصر لاستقبالها لهم سواء الجرحى بمستشفى العريش، أو مرضى السرطان الذين يعالجون بمستشفيات القاهرة.

«شردى»: دعمنا لأهالينا فى غزة دائم ومستمر

وأكد الإعلامى محمد مصطفى شردى أهمية زيارة وفد «المتحدة» إلى مستشفى العريش لتفقد ومتابعة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات المصرية، قائلاً لـ«الوطن»: «ندعم أطفالنا وأهالينا فى غزة فى مواجهة عدوان الاحتلال، وأحيى الشركة المتحدة على خطوة الزيارة، ويجب أن تقوم القنوات والمؤسسات الإعلامية الأخرى بخطوات مشابهة، فهناك فرق بين متابعة الوضع على الشاشة والوجود وسط المصابين على أرض الواقع».

وتابع «شردى» أن الأمر اختلف بالنسبة له بعد ما شاهده وما سمعه من قصص المصابين: «هناك العديد من القصص، كل شخص مصاب له قصة، وهناك الآلاف من القصص، ولكن القصة التى أثرت فىّ لم تكن قصة مصاب ولكن قصة أحد كبار الأطباء، حكى لى عما شاهده، وأكد لى أنه لم ير فى حياته مثل تلك الإصابات فى المخ والأعصاب والحروق وتكسير العظام وبتر الأعضاء، وجميعها تؤكد أن هناك مآسى إنسانية ومجازر يرتكبها الاحتلال ضد أهل غزة».

وأضاف: «الأطباء فى مستشفى العريش لديهم سجل حقيقى لمآسى المصابين، والمريض سوف يحكى قصة واحدة، بالطبع هى صعبة ومؤثرة، ولكن الطبيب المعالج لديه عشرات القصص من الحالات التى يعالجها ويوجد بجانبهم منذ دخوله إلى المستشفى محاولاً إنقاذ حياتهم»، وتابع: «مستشفى العريش بات وكأنه كتلة من الإنسانية، هناك حوار بين الأطباء والمرضى والفريق الطبى، تنصرف الأضواء والإعلام وتبقى علاقة الطبيب الإنسان بالمريض والمصاب».

وأشادت الإعلامية جاسمين طه زكى بجهود «المتحدة للخدمات الإعلامية»، خلال زيارتها لمستشفى العريش العام، الذى استقبل 61 مصاباً وجريحاً فلسطينياً، قائلة: «الزيارة مهمة جداً، وبمجرد وصول الدعوة لزيارة المستشفى لم أتردد لحظة، فهذا واجب المواطن المصرى بشكل عام، والإعلاميين بشكل خاص، وفى الحقيقة المشهد عن قُرب مختلف»، وأضافت «جاسمين»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «شاهدت حالات تفطر القلب سواء الشباب أو الأطفال، فالجميع حالتهم صعبة، وأتمنى أن تزول تلك الغمة عن شعبنا فى غزة»، مشددة على ضرورة تكاتف المؤسسات كافة لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء فى فلسطين.

فى ضوء دورها الإنسانى والخدمى، وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى الشقيق وأهل غزة، انطلقت قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المحملة بمساعدات غذائية لأهالى فلسطين، إلى معبر رفح تحت شعار «يد بيد مع أهالينا فى فلسطين»، وتضمنت قافلة «المتحدة» 6 شاحنات محملة بـ150 طن مساعدات غذائية ومياه، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة».

لم تكن قافلة الشركة المتحدة المساعدة الأولى، حيث تبذل الشركة جهوداً كبيرة فى تقديم المساعدة والعون للأشقاء العرب منذ أزمة كورونا وإعصار ليبيا الشقيقة، والتبرع بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة».

منذ تأسيسها، تشعبت وتداخلت الشركة المتحدة فى جميع محاور القوى الناعمة بجميع أنواعها وأشكالها، وأثبتت وجودها، وأصبحت مؤثرة عربياً وإقليمياً، ووضعت لنفسها مكانة خاصة على خريطة الإعلام المحلى والعربى والإقليمى، إلى جانب تقديمها حزمة برامج من خلال منصاتها المختلفة تلبى احتياجات الجمهور بشكل يوازن بين نشر البهجة وبث الأمل دون تغييب للواقع وإغفال قيم وثوابت المجتمع المصرى.

أيضاً من أشكال المسئولية المجتمعية التى تتبناها الشركة المتحدة إطلاقها حملات إعلامية ناجحة تستهدف علاج الأمراض الأخلاقية التى ضربت مجتمعنا المصرى خلال السنوات الأخيرة، كحملة «تجمل بالأخلاق» التى تعد أكبر دليل على الدور الذى يمكن أن يلعبه الإعلام فى تحسين «الصحة الأخلاقية» للمجتمع بشكل عام.

«ليلى»: الدور المجتمعى من أهم نقاط التميز بالكيانات الكبرى

الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، أكدت أن ما تقوم به الشركة المتحدة من جهود اجتماعية يدخل فى إطار الشعور بالمسئولية المجتمعية للشركات تجاه الدولة، ويعتبر ذلك الدور من أهم نقاط التميز فى أى شركة كبيرة، حسب وصفها. وقالت، لـ«الوطن»، إن الشركة منذ تأسيسها وضعت الشق المجتمعى ضمن أولويات برامجها، وهذا الدور الثابت ينعكس بالإيجاب على الجمهور، حيث يعمل على بناء الثقة بين منصات الشركة والجمهور، حسب قولها.

وأيدتها فى الرأى الدكتورة نرمين الأزرق، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إذ أكدت أن الدور المجتمعى الذى تقوم به أى مؤسسة كبرى هو جزء مهم ومؤثر من مهامها، يساعدها على الوصول إلى الجمهور بشكل أقرب، وهو ما تقوم به «المتحدة» منذ تأسيسها، حيث تعمل على الاقتراب من الجمهور من خلال برامجها وحملاتها الإعلامية، فضلاً عن مشاركاتها المجتمعية من خلال إطلاق قوافل إغاثات ومساعدات.

وطالبت «الأزرق» بضرورة الاهتمام بالدور المجتمعى فى الفترات المقبلة لتوطيد العلاقة بين الجمهور ومنصات الدولة الإعلامية لبناء جسر من الثقة والشعور بالانتماء والولاء للوطن، حسب تعبيرها.