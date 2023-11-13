بحث آليات القضاء على قوائم الانتظار بمحافظة سوهاج

التقى الدكتور أحمد أبوهاشم، بمكتبه بديوان مديرية الصحة، وبحضور الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، مع جميع مقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة حكومية كانت أو خاصة، وذلك لمناقشة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالقضاء على قوائم انتظار مرضى المحافظة، وخاصة مرضى الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية والعمليات المختلفة الأخرى.

وذلك لرفع المعاناة عن كاهل الكثير من المرضى على أرض المحافظة، والتي تولي لها القيادة السياسية كل الاهتمام وخاصة في المجال الصحي، داعيا الجميع للتكاتف والتعاون للقضاء على قوائم الانتظار.

القضاء على قوائم الانتظار

واستمع وكيل وزارة الصحة للحضور وعرض المعوقات والتحديات التي تواجههم ومناقشة الحلوا السريعة والجذرية لتلك المعوقات، لافتا إلى أنه مديرية الشؤون الصحية بسوهاج تبذل قصارى جهدها لتذليل كل العقبات دائما.

مجهودات الدولة لعلاج المواطنين

وأكد أن خدمة المرضى وعلاجهم أهم أولوياته، مؤكدا أيضا أن القيادة السياسية جعلت صحة المواطن وسلامته هي هدفها المنشود.

ومن جانبهم أشاد الحضور بمجهودات الدولة المصرية تجاه علاج أبنائها، وأنهم دائماً في خدمة المواطن والوطن.