تردد قنوات أون تايم سبورتس بعد حصولها على بث مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد جولة مفاوضات استمرت قرابة 3 أشهر.

ووقَّعت إدارة القطاع الرياضي بالشركة المتحدة عقدا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حصلت بموجبه على حق البث التليفزيوني لجميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

حصول قنوات أون تايم سبورتس على بث مباريات التصفيات الأفريفية

كما اشتمل العقد ولأول مرة في تاريخ الإعلام المصري، على حقوق بث ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، إضافة لعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات المونديالية، وهو ما يمكن القناة من تقديم خدمة إعلامية متميزة للمشاهد المصري والعربي أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة على مدار العامين، سواء من خلال البث التليفزيوني للمباريات أو الاستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الإفريقية.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» تردد قناة أون تايم سبورتس بعد حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لمشاهدة المباريات.

تردد قناة أون تايم سبورتس

ويشمل القطاع الرياضي قنوات أون سبورتس الرياضية 1و2 و3، وتختص بعرض فعاليات البطولات الرياضية.

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports، على النحو التالي:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات Nile Sat.

اسم القناة على الرسيفر: أون تايم سبورتس On Time Sports.

تردد واستقطاب القناة: 10853 أفقي H.

الترميز وتصحيح الخطأ: 27500 - 5/6.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد hd على نايل سات On Time Sport 3

- تردد القناة: 12303.

- استقطاب القناة: أفقي.

- الترميز:- 27500.

موعد مبارايات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

وتنطلق مباريات تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، مونديال 2026، بعد غدا الأربعاء 15-11-2023، وتختتم في أكتوبر 2025، جرى تقسيم المنتخبات الإفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

ويشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

مجموعة المنتخب المصري في التصفيات

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا، ويبدأ الفراعنة أول مباريات التصفيات بمواجهة جيبوتي في ستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ومباراة الجولة الثانية مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا.

ويقام نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المونديال.