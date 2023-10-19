قنوات «أون تايم سبورتس» تحصل على حقوق بث دوري السوبر الإفريقي

نجح قطاع القنوات الرياضية بالشبكة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري السوبر الإفريقي، حيث أبرمت إدارة القطاع عقدا تبث بموجبه مباريات البطولة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، والتي تفتتح غداً بمباراة سيمبا التنزاني والأهلي المصري بالعاصمة دار السلام.

تقام البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هي الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

تجري البطولة في الفترة من 20 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل، وتبلغ قيمة جوائزها 9 ملايين و700 ألف دولار.