«الصحفيين» تدعو لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الإعلاميين بغزة كـ«مجرمي حرب»

أدانت نقابة الصحفيين بأشد العبارات، استمرار العدوان في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الأخبارية، المتواجد في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، مما أسفر عنه استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة، وإصابة زميل له في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وطالبت النقابة، في بيان، بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الإخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب، مشيرا إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيين في محيط المستشفى، وهي قطع الاتصالات عنهم، مما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم وربما عطل جهود الإنقاذ.

ووجهت النقابة رسالة إجلال وتحية للشهيد الزميل أحمد فطيمة وفريق القاهرة الإخبارية وكل الصحفيين الصامدين في غزة.

وتابع البيان: "مجلس النقابة إذ ينعى الزميل الشهيد أحمد فطيمة ويعزي الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية فإنه يوجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين والذين يصرون على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة، وسط قصف صهيوني همجي، وهو ما يسهم في فضح الجرائم بحق أهلنا في قطاع غزة".

وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على أرض المعركة وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسية في الدفاع عن الحرية.

وجدد مجلس "الصحفيين"، دعوته لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب، مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان ضد الصحفيين، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيداً.