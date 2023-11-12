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«الصحفيين» تطرح 96 وحدة سكنية بمشروع جنة المنصورة الجديدة

كتب:

سهيلة هاني
06:12 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة، بسعر 9000 جنيه للمتر مضافا إليه نسبة التميز، ويبدأ الحجز اعتبارًا من السبت 18 نوفمبر وحتى السبت 25 نوفمبر الجاري.

وأوضحت النقابة أن بيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة على أن تكون:

- يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة مجلس أمناء.

- تسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

- تسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام.

- يُقسط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية «سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية»، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام، على أن يكون التقديم بمركز الخدمات في الطابق الأول.

شروط الحجز:

الأولوية لمَن لم يحصل على أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، وفي حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز. 

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بقلم سهيلة هاني