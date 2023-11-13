نقيب الصحفيين ينعى مصور «القاهرة الإخبارية» في غزة: نطالب بتحقيق دولي

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين ما زالت مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحفي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، موضحا أن الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين، ما عطل وصول الخبر وربما عطل جهود الإنقاذ.

تحية لفريق القاهرة الإخبارية

وقدم البلشي في بيانه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين، والذي يصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف إسرائيلي همجي، وأعرب عن خالص تعازيه للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «قلوبنا معكم وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله، وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة».

محاكمة مرتكبي جرائم الحرب

وأضاف: «مرة أخرى نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين، وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الصحفيين، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدا».