مراجعة تراخيص الأكشاك في القاهرة ومصادرة الإشغالات

شنت لجنة مراجعة تراخيص الأكشاك شرق مدينة نصر، حملة لمتابعة الأكشاك بالشوارع من حيث الالتزام التام بالمساحة المخصصة لها وعدم تجاوزها بأي إشغالات أو مخالفات وتحصيل كل متأخرات الإيرادات منها بنطاق حي شرق مدينة نصر.

مصادرة الإشغالات

وقال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه جارٍ العمل على استكمال مراجعة جميع الأكشاك المتواجدة بشوارع الحي ومصادرة كل الإشغالات منها، وأسفرت أعمال اللجنة عن رفع إشغالات ومصادرة ثلاجة شوكولاتة صغيرة من كشك من شارع جانبي من شارع الطيران وتحريرمحضر لعدم تكرار المخالفة، كما تم رفع إشغالات ومصادرة ثلاجة من كشك بشارع يوسف عباس وعمل محاضر لعدم تكرار المخالفة.

إجراء ضد المخالفين

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات ومصادرة ثلاجة شوكولاتة كبيرة من كشك من شارع عبد الله العربي بالحى السابع واتخاذ ما يلزم حيال المخالف، وأيضا رفع إشغالات ومصادرة ثلاجتين من كشكين بشارع عبد الله العربي الحى السابع وتحرير محضرين.

من ناحية أخرى، تلقى حى شرق مدينة نصر شكاوى واردة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتمت الاستجابة لها مما أسفر عن غلق وتشميع مغسلة سيارات بدون ترخيص بعمارات رابعة الاستثماري جولف، كما تم غلق وتشميع مخزن بالبدروم بشارع سيد عفيفى للعمل بدون ترخيص.