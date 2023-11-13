حملات نظافة وصيانة للمناطق الصناعية في حي الكوثر بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج، بتوجيه عدة حملات مكثفة لمختلف شوارع الحي استهدفت النظافة العامة وترشيد استهلاك الكهرباء وإزالة الإشغالات في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل من أجل خلق بيئة حضارية ونظيفة وجميلة كمتنفس طبيعي للمواطنين والاهتمام بالمناطق الصناعية.

حي الكوثر منطقة سوهاج الصناعية

قالت فريدة سلام رئيس حي الكوثر لـ«الوطن»، يضم حي الكوثر أكثر مناطق سوهاج الصناعية إذ يعد منطقة صناعية بالطراز الأول لذا تم توجيه عدة حملات للصالح العام اليوم منها.

إزالة 40 طن تراكمات بسوهاج

حمله مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والتركمات شملت الحملة مجمع الصناعات الصغيرة الهناجر وذلك للحفاظ على المظهر اللائق بالمناطق الصناعية وتم إزالة 40 طن مخلفات.

صيانة كهرباء الهناجر

كما تم توجيه حملة للصيانة استهدفت صيانة الكهرباء حيث جرى استبدال الكشافات واللمبات التالفه بأخرى ليد موفرة للطاقة بمجمع الصناعات الصغيرة الهناجر وجاري صيانة جميع مناطق الحي بإشراف علاء بيومي نائب رئيس الحي ومشرفي النظافة وعمال النظافة وقسم الكهرباء ومعدات الحملة الميكانيكية بالحي.

استمرار حملات وحدة حي الكوثر المحلية

وشددت رئيس حي الكوثر على ضرورة استمرار أعمال النظافة المكثفة والمستمرة يوميا في جميع مناطق الحي للحفاظ على المظهر الجمالي.