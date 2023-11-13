قصواء الخلالي: الدول الغربية تدعم إسرائيل بإفراط يندى له الجبين (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن الدول الغربية تدعم إسرائيل بإفراط يندى له الجبين، إذ حوَّل الكيان الإسرائيلي ما يحدثه، من انتهاكات إنسانية ومجازر صارخة، ضد الشعب الفلسطيني، إلى وسيلة للضغط، لتنفيذ ما يريدونه، وهو فكر صهيوني منظم، منذ بداية الأزمة في الثلاثينيات وما قبل ذلك، محاولة انتهاك للوطن العربي، استمرت على انتهاك الشعب الفلسطيني وانتهاك الأرض الفلسطينية والحق الفلسطيني، ولكن الحقائق أبدى من أن تخفى.

المشهد يتحول من سيئ إلى أسوأ

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، إن المشهد يتحول من سيئ إلى أسوأ، بسبب ما حدث من اشتباكات الاحتلال، مع الدول العربية المختلفة، ويستخدم إدخال المساعدات كوسيلة معاكسة، وللضغط على الآخرين.

وقدمت الخلالي العزاء في استشهاد مراسل القاهرة الإخبارية في غزة: «زميل عزيز، استشهد على بعد كيلو مترات في قطاع غزة، والأمنيات كلها بالتوفيق للمراسلين، في ممارستهم للدور وتحمل المسؤولية».