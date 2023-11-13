مسابقة للأفلام القصيرة بجامعة الأزهر.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الطلاب والطالبات بجامعة الأزهر عن النشاط الفني عبر مسابقة الأفلام القصيرة بالجامعة، مؤكدة أن المسابقة تهتم برؤى الشباب المتسابقين في الموضوعات والمجالات "الفنية - الرياضية - الثقافية - الادبية - العلمية أو أحد قضايا المجتمع المحلية المرتبطة بالمحافظة التابع لها المتسابق".

وحول الشروط الفنية للاشتراك في المسابقة أوضحت جامعة الأزهر أنها كالتالي:

1- مدة الفيلم لا تزيد عن 5 دقائق

2- المشاركة بالافلام القصيرة في فروع (تسجيلي - روائي - تحريك).

3- تصوير الفيلم بأي كاميرا متاحة، ومسموح بكاميرا المحمول على أن يراعى جودة الصوت والصورة.

4- أن يكون العمل إبداعا أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر.

5- تقديم العمل على فلاش ميموري.

6- يقدم مع العمل عدد 3 صور من البطاقة الشخصية + عدد 3 صورة شخصية حديثة + إثبات قيد من شؤون الطلاب بالكلية.

7- يتم استيفاء استمارة (فيلم قصير).

8- آخر موعد لتلقي الأفلام يوم الخميس الموافق 21/ 12 / 2023 م.

9- يتم تسليم الأفلام بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بمبنى الإدارات بجامعة الأزهر بنين بالدور السابع النشاط الفني أو إدارة رعاية الطالبات بفرع البنات بالدور الثالث مع تمنيات أسرة النشاط الفني.

ويتم اختيار أفضل الأفلام القصيرة المقدمة بإجمالي عدد 5 أفلام من الكليات المتخصصة (كلية الإعلام - كلية التربية قسم تربية فنية)، كما يتم اختيار أفضل الأفلام القصيرة المقدمة بإجمالي 5 أفلام من باقي الكليات غير المتخصصة بالجامعة.