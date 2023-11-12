رئيس جامعة الأزهر يلتقي وفدا من «الجودة والاعتماد»

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة مستمرة في طريقها نحو التميز والريادة من خلال الحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن 6 برامج لكلية الهندسة بنين حصلت على الجودة وجار استكمال البقية، وهو ما يؤكد التنافس للوصول للأفضل.

وفد هيئة ضمان الجودة

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال لقائه بوفد هيئة ضمان الجودة لزيارة برنامجي البترول والمعادن، أن هناك توسعًا في كليات الهندسة بالجامعة بنين وبنات وقد تم مؤخرًا افتتاح فصول لهندسة البنات بقنا.

كما أشار خلال لقائه بوفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد عن بعد لزيارة برامج بكليتي الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الزقازيق، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات كفر الشيخ، أنه خلال السنوات الماضية تم اعتماد 31 كلية شرعيةً وعلميةً، إضافة إلى اعتماد 48 برنامجًا أكاديميًّا.

تفاصيل اللقاء

حضر اللقاء الدكتورة راجيه طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين، والدكتورة أماني هاشم، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات الزقازيق، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات كفر الشيخ، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد.