إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 بالبحيرة.. 577 مواطنا

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 في البحيرة، إذ أجريت نتيجة قرعة الحج العلنية بمجمع دمنهور الثقافي.

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 في البحيرة

وأعلن مدير أمن البحيرة، أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024 في البحيرة، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام 2203 مواطناً، فاز منهم577 شخصًا منهم 3% كبار السن، إضافة إلى قائمة الاحتياطي بنسبة 50% من إجمالي الحصة المقررة .

شهد إجراء قرعة الحج في البحيرة، العميد سامي الرويني رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، اللواء حسام أبو الشيخ - مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء خالد حبيب مفتش الداخلية، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني مدير عام مديرية الأوقاف، والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.