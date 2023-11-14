محلل سياسي: إعاقة إسرائيل وصول المساعدات لغزة جريمة وأمريكا منحتها الضوء الأخضر

قال الإعلامي والمحلل السياسي حسين عبدالغني، إنّه لا بد من النظر إلى قضية معبر رفح في إطار الصراع الكلي والتطورات التي طرأت على الصراع العربي الإسرائيلي منذ 50 عاما، موضحًا: «بعبارة أخرى، لا بد من فهم أنّ الجانب المصري لديه قرار بأن يكون المعبر مفتوحا، لكن إسرائيل تعوق المساعدات بكل الطرق»

وأضاف عبدالغني، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه المسألة تتعلق بالمسؤولية الرئيسية في السماح لإسرائيل بهذه الجريمة الإنسانية، والولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل».

وتابع: «لو مارست الولايات المتحدة ضغطا حقيقيا على إسرائيل لجعل المساعدات تتدفق دون أن يتسبب ذلك في حدوث مواجهة مصرية إسرائيلة، كان من الممكن أن تأخذ قضية دخول المساعدات وضعا مختلف».

وأكد: «قلت أكثر من مرة في لقاءات سابقة إن الموقف المصري والموقف الأردني والموقف اللبناني كدول طوق كان لا بد أن يحظى بنوع من أنواع الدعم الحقيقي وليس الشكلي لمواجهة مخطط التهجير القسري الإجرامي، أو التأكد من أن غزة تحصل على كل ما تريد من غذاء ودواء ووقود، وهذا لم يحدث».