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«الزراعة» تحذر المزارعين من الشبورة المائية وتدعوهم لاتخاذ إجراءات وقائية

كتب:

محمد أبو عمرة
01:13 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الشبورة المائية

الشبورة المائية

طالب مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة، بالتعامل مع تداعيات ظاهرة النينو الحالية، والتي أدت إلى ظهور وتشكل كثيف للشبورة المائية صباحاً على قطاعات كبيرة من شمال الجمهورية والتي يتوقع أن تستمر الشبورة في التشكل حتى 12 نوفمبر على الأقل.

الظروف بيئة مناسبة لمجموعة الامراض المحبة للرطوبة العالية

وأكّد المركز أنَّه مع وجود حرارة مرتفعة يجعل نسبة الرطوبة النسبية صباحاً تتجاوز 95 إلى 100% لأكثر من 6 ساعات متصلة، وهي ظروف تمثل بيئة مناسبة جداً لمجموعة الامراض المحبة للرطوبة العالية في الأجواء الدافئة.

أهم الأمراض العفن الأبيض على الفاصوليا وعلى خضروات الصوب والعفن الرمادي

أما أهم الأمراض فهي العفن الأبيض على الفاصوليا وعلى خضروات الصوب والعفن الرمادي على الفراولة وعلى الطماطم وعلى خضروات الصوب واللفحة البكتيرية على الفاصوليا وتبقعات الطماطم الفطرية، والانثراكنوز على النموات الحديثة للمانجو، والبياض الدقيقي على محاصيل كثير وبالتالي ينصح وبشدة بإجراء الرش الوقائي أو العلاجي لكل المحاصيل بالمواد الفعالة التالية:

- أزوكسي ستروبين + مانكوزيب.

- بوسكاليد + بيراكلوستروبين.

- تيبوكونازول + مانكوزيب وبيرازول.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.