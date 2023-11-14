عائشة بن أحمد تعود إلى تونس بعد انتهاء تصوير «روحي فيك»

سافرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد إلى تونس، لقضاء فترة من الراحة، بعد الانتهاء من تصوير حلقات مسلسلها الجديد "روحي فيك".

عائشة بن أحمد تنتهي من مشاهدها في «روحي فيك»

كانت عائشة بن أحمد قد تصدرت محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب النجاح الكبير الذي حققه العمل في أيام عرضه الأولى.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً، وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

حكاية «روحى فيك»

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذي يتضمن وجود نخبة من النجوم أبرزهم: عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين، فضلا عن مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي، وإشراف عام ماجد جاب الله، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.