حكاية روحي فيك الحلقة 6.. نجاة محمد كيلاني من الموت

شهدت أحداث الحلقة السادسة من حكاية «روحي فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للفنانة عائشة بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة السادسة من حكاية روحي فيك، نجاة خالد «محمد كيلاني» من الموت غرقا في حمام السباحة، حيث إن زوجته «سحر» عائشة بن أحمد، قالت له بعد أن فاق من النوم إنه تم إنقاذه من الغرق واتضح أنه لا يعرف العوم.

سحر تخبر طليقها بزواجها من خالد

كما جاء في الأحداث، إخبار سحر لطليقها ثابت «نور محمود»، بأنها تزوجت من خالد، وتقضي معه حاليًا شهر العسل، ثم راقبها طليقها حتى يتأكد، وبالفعل وجدها معه في السيارة.

وانتهت الحلقة 6 من حكاية روحي فيك، على مكالمة سحر لصديقتها ندى «هلا السعيد» في التليفون، والتي قالت لها إنها خائفة، وذلك بعد أن ظهرت الروح التي تشبهها لـ محمد كيلانى.

مواعيد عرض المسلسل

وتعرض حكاية روحي فيك من الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد 1 صباحا و12 ظهرا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد 10 صباحا و5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات على منصة watch it.