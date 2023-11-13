حكاية «روحي فيك» الحلقة 7.. عائشة بن أحمد تكشف عن مخاوفها لصديقتها

شهدت أحداث الحلقة السابعة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحداث الحلقة السابعة من حكاية "روحي فيك"

وتضمنت بداية أحداث الحلقة السابعة من حكاية "روحي فيك"، ترك "سحر _ عائشة بن أحمد" لزوجها "خالد_ محمد كيلاني"، في منزلهما الخفي، ثم ذهبت إلى منزلها الشخصي.

وبعد ذلك جاءت لها صديقتها "ندى - هلا السعيد"، وكشفت "سحر"، لصديقتها عن مخاوفها، وأنها تتصرف وكأنها شخصية ثانية، تتحكم فيها وفي طباعها وما تحبه وتكرهه، وهي تلك الشخصية التي تدعى جميلة والتي تجسدها أيضاً عائشة بن أحمد.

وأثناء حديث "سحر" مع صديقتها " ندى"، فجأة تحولت للشخصية الأخرى، وانفعلت على صديقتها ثم كسرت المرايا وظلت في حالة مختلفة.

وقبل أن تظهر سحر في حالة سعادة من قوة جميلة التي بداخلها، ثم اتفقت "ندى"، مع "حازم_ فراس سعيد" على الزواج سرًا، الأمر الذي عرفته "سحر" بطريقة ما، ليخاف "حازم" ولكن ندى تعترف له بحقيقة زواج سحر من خالد سرًا، ثم عاد "حازم" لمنزله وأهدى زوجته "ياسمين_ سمر مرسي" بوكيه ورد هدية، وطلب منها أن تسافر معه لحضور مؤتمر، ليثير هذا العرض الكثير من الجدل حول سفره في نفس التوقيت مع "ندى" لقضاء شهر العسل وهذا ما تكشفه الحلقات المقبلة.

حكاية "روحى فيك"

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي وإشراف عام ماجد جاب الله، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي.