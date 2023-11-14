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قطع المياه اليوم بعدة مدن وقرى في المنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

إبراهيم الديهي
08:08 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
اماكن قطع المياه

اماكن قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الثلاثاء، بعدة مناطق وقرى في 7 مراكز بالمحافظة، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع لإجراء أعمال الصيانة الشهرية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات بالمحطات، لرفع كفائتها ولتقديم جودة أفضل للمشتركين.

وأهابت شركة مياه المنوفية بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم، توفير مصدر للمياه، خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات.

مواعيد قطع المياه اليوم في المنوفية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مواعيد قطع المياه اليوم الثلاثاء، بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.

وكشفت «مياه المنوفية»، عن أماكن قطع المياه اليوم، في عدة قرى بمراكز «شبين الكوم والشهداء وتلا والباجور وقويسنا وأشمون ومنوف».

قطع المياه اليوم بالمنوفية

وتتبع شركة مياه المنوفية خطة دورية للصيانة خلال الفترة الصباحية بالتبادل بين القرى والمراكز التابعة للشركة، وتعلن عنها مسبقا ليجرى تنبيه المواطنين بالمواعيد الخاصة بالقرى التابعين لها.

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بقلم إبراهيم الديهي