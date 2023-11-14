رئيس «صرف صحي الإسكندرية» يتفقد الشوارع تزامنا مع سقوط الأمطار

قال المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تفقد تمركزات السيارات ومعدات الشركة للتأكد من جاهزيتها وانتشارها في الشوارع للتعامل مع الأمطار في أول أيام نوة المكنسة وسقوط أمطار غزيرة.

وأشار نافع، في بيان على هامش تفقده، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وضع أمطار الإسكندرية اليوم

وأوضح أن الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة منذ الرابعة فجر اليوم زادت شدتها أكثر بعدة مناطق.

وأكد تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطار تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-60 كم/ س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3.5 متر.

تعليمات الشركة للتعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وشدد على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامتهم، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة العمليات في المحافظة.