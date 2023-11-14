رئيس حي شرق المنصورة: تنظيم دورات لتدريب العاملين على الأجهزة الرقمية

عقدت رئاسة حي شرق المنصورة، اجتماعًا موسعا ناقشت خلاله العديد من ملفات العمل بالإدارات المختلفة والقضايا والمحاور التي تهم المواطن وكيفية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي بطريقة سهلة وميسرة.

وشدد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، خلال الاجتماع على تكثيف الحملات الرقابية على سوق الدراسات لتنظيم السوق وتيسير حركة المرور يوميًا، وعمل حملات مكبرة بجميع شوارع نطاق الحي لإزالة كافة الاشغالات الموجودة بالمناطق، وإزالة الحواجز التي توضع أمام المحلات وفحص شكاوى المواطنين أولا بأول.

وكلف رئيس الحي، رئيس قسم الاشغالات ومدير المتابعة الميدانية بوضع الباعة الجائلين بشوارع جانبية ومتابعة ومستمرة يوميا لتنظيم الأسواق وتيسير حركة المرور، وتجهيز سيارات كسح مياه الأمطار والمعدات بالكامل وصيانتها ورفع كفاءة المعدات مشددا على جاهزية المعدات دائما يوميا والاحتفاظ بسلامة المعده ومحاسبة المقصر،،كما أكد على عمل ملف لكل معدة وعدد السائقين والأعطال وعند وجود أعطال لابد من إصلاحها فورا استعدادا لموسم الشتاء ومجابهة تقلبات الجو.

دورات تدريبية للعاملين للتعامل مع الأجهزة الرقمية

وخلال الاجتماع وجه رئيس حي شرق المنصورة بمتابعة قطاع النظافه بوضع صناديق القمامة وتوزيعها على المناطق في نطاق الحي ومتابعة أعمال النظافة خلال الفترة المسائية أيضا، وتحصيل رسوم النظافة، موجها بتنظيم دورات تدريبية للعاملين وكيفية التعامل مع الأجهزة الرقمية المختلفة وتطوير البنية الرقمية، مؤكدا أهمية التحول الرقمي والاستفادة منه في العمل والحياة الشخصية.

أهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنين

وشدد على أن الجميه هدفهم مصلحة المواطن، والارتقاء بالخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات، مؤكدا أهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.