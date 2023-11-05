«الأرصاد»: سيطرة الشبورة المائية واحتمالية سقوط أمطار على الصعيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تسيطر عليها ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل إلى حد الضباب، والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية، لذلك يجب اتباع قواعد المرور.

سقوط أمطار خفيفة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «dmc»، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء؛ تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

استمرار الأجواء الحارة

وتابعت أنه ستظل الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 31 درجة مئوية.