رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صحفي فلسطيني: الاحتلال يستهدف الإعلاميين لإخفاء جرائمه عن العالم

كتب:

محمد عزالدين
11:31 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، تحسين الأسطل، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين والمصورين لمنع العالم من مشاهدة جرائمه، حيث اغتال الطيران الإسرائيلي حتى الآن 41 صحفياً.

وقدم «الأسطل»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، العزاء لاستشهاد مصور قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة.

وقال: «نعزي أنفسنا ونعزي الإعلام المصري والصحفيين المصريين الزميل أحمد، الذي سقط بقذائف الاحتلال الإسرائيلي، لينضم مع الشهداء الصحفيين».

 

اقرأ المزيد:

قصواء الخلالي: مصر تدين قصف إسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

أستاذ تاريخ: ما قامت به إسرائيل في غزة سيضرها على المدى الطويل

الإعلامية خلود زهران: مبادرة «المتحدة» لدعم غزة تؤكد دورها المجتمعي المهم

عمرو الفقي ينعى مصور القاهرة الإخبارية بعد استشهاده في غزة

محمد حماقي يؤجل حفلاته بأمريكا الشمالية تضامنا مع أهالي غزة

وزير فلسطيني: 250 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل القصف الإسرائيلي على غزة
بقلم محمد عزالدين