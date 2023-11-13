صحفي فلسطيني: الاحتلال يستهدف الإعلاميين لإخفاء جرائمه عن العالم

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، تحسين الأسطل، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين والمصورين لمنع العالم من مشاهدة جرائمه، حيث اغتال الطيران الإسرائيلي حتى الآن 41 صحفياً.

وقدم «الأسطل»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، العزاء لاستشهاد مصور قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة.

وقال: «نعزي أنفسنا ونعزي الإعلام المصري والصحفيين المصريين الزميل أحمد، الذي سقط بقذائف الاحتلال الإسرائيلي، لينضم مع الشهداء الصحفيين».