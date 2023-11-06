93 ألف جنيه إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي» في دور العرض خلال يوم

احتل فيلم «الخميس اللي جاي» المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ الوطن».

وحقق فيلم «الخميس اللي جاي» أمس 93 ألف جنيه في شباك تذاكر السينما والتي يتصدر قائمة إيراداتها أفلام «فوي فوي»، و«حسن المصري»، و«وش في وش»، و«العميل صفر»، و«حسن المصري» .

أبطال فيلم «الخميس اللي جاي»

فيلم «الخميس اللي جاي» بطولة بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، والعمل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسن صالح.

قصة «الخميس اللي جاي»

تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي»، خلال مجموعة من الأشخاص تصيبهم لعنة غير معروف أسبابها ولا مصدرها، وعليهم التدخل لمعرفة ماذا يحدث لهم، وحل اللغز المحير لهم، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالتشويق.