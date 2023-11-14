«الهجرة» تهنئ «عتيبة» برئاسة الكلية الملكية البريطانية للجراحين

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور هاني عتيبة، الجراح المصري الكبير المقيم في إنجلترا، لتعيينه في منصب رئيس الكلية الملكية البريطانية للجراحين.

وقالت السفيرة سها جندي، إنّ هذه المرة الأولى في تاريخ الكلية التي يتم فيها تعيين طبيب مصري رئيسا لها، والمرة الأولى أيضًا التي يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي الجنسية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها واعتزازها بالنماذج المصرية المضيئة والمشرّفة في الخارج، مؤكدة أنّ هؤلاء يرفعون اسم وطنهم عاليًا لما يتركونه من بصمات مؤثرة في المجتمعات الخارجية التي يعيشون فيها.

يذكر أنّ الدكتور هاني عتيبة كان يشغل منصب نائب رئيس الكلية، وهو حاصل على بكالوريوس الطب عام 1979 في جامعة الأزهر بمصر، وتخصص في أمراض القلب التداخلية، كما يعد أحد أبرز استشاريّ أمراض القلب التداخلية في مستشفى جلاسكو الملكي المصنف كأحد أكبر كليات الطب على الصعيد العالمي، علاوة على مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية حول أبحاث أمراض القلب التداخلية.